BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach der gesenkten Umsatzprognose für 2026 mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Diese zu erreichen könnte schwieriger sein als die bestehende Prognose für das Nettoergebnis zu überbieten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagnachmittag. Grund für Letzteres seien geringere Aufwendungen für Schäden. Die Aussichten für die Sach- und Unfallrückversicherung trübten sich zunehmend ein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 515,2EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 565
Kursziel alt: 565
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
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