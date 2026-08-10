BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 39,00EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
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