First Phosphate gibt die Hochstufung seiner American Depositary Receipts (ADR) auf den Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol PHOS bekannt

Saguenay, Quebec – 10. August 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, bekanntzugeben, dass seine American Depositary Receipts („ADRs“) mit Wirkung zum Handelsbeginn am 10. August 2026 als Level-2-ADRs unter dem Tickersymbol „PHOS“ (CUSIP: 33611D301; ISIN: US33611D3017) auf dem Nasdaq Global Market hochgestuft werden.

Das ADR-Verhältnis von First Phosphate bleibt unverändert bei zehn (10) Stammaktien von First Phosphate pro einem (1) First-Phosphate-ADR.

Mit Wirkung zum 10. August 2026 werden die Level-1-ADRs von First Phosphate vom OTCQX Market genommen und automatisch in Level-2-ADRs von First Phosphate umgewandelt, die an der Nasdaq Stock Exchange unter dem Tickersymbol „PHOS“ frei handelbar sind.

Die Level-2-ADRs von First Phosphate unter dem Nasdaq-Tickersymbol „PHOS“ ergänzen alle anderen Notierungen des Unternehmens an allen anderen Börsen und haben keine Auswirkungen auf die Stammaktien des Unternehmens, die derzeit unter dem Symbol „FRSPF“ an der OTCQX, unter dem Symbol „PHOS“ an der CSE sowie unter dem Symbol „KD0“ an der FWB notiert sind.

Bis zum 31. Dezember 2026 können Teilnehmer Stammaktien von First Phosphate weiterhin kostenlos in ADRs umwandeln. Dies ist über die Bank of New York Mellon („BNY“) möglich, die derzeit als Depotbank für das ADR-Programm von First Phosphate fungiert.

Die BNY wickelt die Ausgabe und Einziehung von First-Phosphate-ADRs gemäß den Anweisungen der Marktteilnehmer ab. Das ADR-Programm von First Phosphate wird gemäß einer Hinterlegungsvereinbarung durchgeführt, die bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und unter https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2108542/000101915526000028/000 ... einsehbar ist. Die Stammaktien von First Phosphate, die den ADRs von First Phosphate zugrunde liegen, werden von der BNY verwahrt. Anleger können Stammaktien von First Phosphate in First-Phosphate-ADRs umwandeln, indem sie ihren Broker oder ihre Depotbank anweisen, die Stammaktien über CDS an das Depotkonto der BNY bei CIBC Mellon zu übermitteln. Bei Fragen zur Ausgabe und Einziehung von ADRs wenden Sie sich bitte an canadadrconversions@bny.com.