Jefferies senkt Ziel für Fraport auf 85 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 66,90 auf Tradegate (10. August 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -8,48 %/+35,03 % bedeutet.