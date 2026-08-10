ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Fraport auf 85 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Fraport-Kursziel auf 85 Euro
- Einstufung bleibt trotz Turbulenzen auf Buy
- Analyst sieht Weg zu attraktiven Dividendenrenditen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sieht die Frankfurter auf einem glaubhaften Weg hin zu attraktiven Cashflow- und Dividendenrenditen, wie er in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts schrieb. Er kappte wegen zunächst bestehender Turbulenzen aber seine Schätzungen etwas./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 66,90 auf Tradegate (10. August 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -8,48 %/+35,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 Euro
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