Korrektur im Aufwärtstrend!

ASML ist dank seiner marktbeherrschenden Stellung bei der Herstellung von Lithografiesystemen – riesigen „Chip-Druckmaschinen“, die bis zu 400 Millionen US-Dollar pro Stück kosten können, zum wertvollsten Unternehmen Europas geworden. Aktuell sind diese Maschinen für Unternehmen, die den KI-Boom vorantreiben, unverzichtbar. Fortschritte in der KI und der weltweite Ausbau von Rechenzentren haben dazu geführt, dass Chiphersteller ihre Kapazitäten rasch ausbauen. ASML beliefert TSMC, das Chips für Nvidia herstellt. Weiters werden Speicherchip-Hersteller wie SK Hynix, Samsung und Micron beliefert. Das Unternehmen sieht sich im mittleren Segment seiner Produktpalette neuen Konkurrenten aus China gegenüber, während es zudem seitens der Vereinigten Staaten wegen des Exports einiger seiner Maschinen in das asiatische Land unter Druck steht.

Das seit 2003 andauernde Wachstum des Aktienkurses von ASML hat sich seit Ende 2021 abgeflacht. So ging der Kurs vom Hoch am 19. November 2021 bei 777,50 Euro auf 375,75 Euro am 13. Oktober 2022 zurück. Gründe waren im Rückgang der globalen Chipnachfrage nach den Pandemiespitzen und den zunehmenden Exportkontrollen zu finden. Kontinuierliche Innovationen und die daraus resultierenden Bestellungen der Kunden führten bis zum Allzeithoch am 30. Juni 2026 bei 1.741,00 Euro. Zusätzliche Exportrestriktionen und eine Sättigung bei Großaufträgen führten zu einer weiteren Korrektur bis zum 29. Juli 2026 in der Spitze auf 1.333,80 Euro. Aktuell notiert die Aktie nach einer kurzfristigen Erholung bei 1.499,00 Euro. Längerfristig betrachtet ist der seit Anfang September 2025 begonnene Aufwärtstrend noch intakt, nachdem die Kurse oberhalb der 200-Tage-Linie notieren. Innerhalb dieses Trends erfolgte jedoch nach der Markierung des Allzeithochs eine Korrektur. Zwar hielt die Unterstützung bei 1.333,80 Euro, dennoch könnte der Kurs in den nächsten Tagen zu einem erneuten Test dieser Marke ansetzen. Aktuell ist ASML noch State of the Art und generiert steigende Umsätze. Mittel- bis langfristig könnte neue Technik und die Konkurrenz jedoch eine Disruption auslösen. Fundamental betrachtet liegt auch das erwartete KGV 2026 für ASML bei 37,26 eher an der Obergrenze.

ASML Holding NV (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Aktien von ASML konnten sich nicht von der Korrektur im Chipsektor abkoppeln. Mit einem Open End Turbo Short (WKN MR0F2F) könnten risikobereite Anleger, die einen fallenden Kurs der ASML Holding NV in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,77 profitieren. Das Ziel sei bei 1.267,20 Euro angenommen (6,28 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 1658,60 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,36 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MR0F2F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,92 – 3,93 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.891,07 Euro Basiswert: ASML Holding NV KO-Schwelle: 1.891,07 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.499,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,28 Euro Hebel: 3,77 Kurschance: + 58 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Tradings Update: SAP SE Die am 29. Juni 2026 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MM95SH auf eine steigende Aktie der SAP SE zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 7. August 26 zum Geldkurs von 7,81 Euro und lag mit 115 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 7,35 Euro nachziehen.

SAP SE (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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