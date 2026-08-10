BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 3.604EUR auf Lang & Schwarz (10. August 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2886
Kursziel alt: 2886
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2886
Kursziel alt: 2886
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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