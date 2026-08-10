Bernstein hebt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 54 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (10. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -0,91 %/+61,67 % bedeutet.