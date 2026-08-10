ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 54 Euro
- Bernstein hebt Aumovio-Ziel auf 54 Euro an
- Aumovio steigt von Market-Perform auf Outperform
- Einsparungen liegen nach sechs Monaten über Plan
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (10. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -0,91 %/+61,67 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 54 Euro
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Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.