Coway gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt

SEOUL, Südkorea, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", gab ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt.

„Im zweiten Quartal haben wir dank stetiger Zuwächse bei unserem Absatzvolumen und der Ausweitung unserer Mietkundenbasis sowohl im Inland als auch weltweit ein starkes Wachstumspotenzial unter Beweis gestellt", sagte Soontae Kim, Finanzvorstand von Coway. „In der zweiten Jahreshälfte werden wir diese Aufwärtsdynamik weiter aufrechterhalten, indem wir uns darauf konzentrieren, unsere Führungsposition auf dem Markt für Premium-Haushaltsgeräte zu festigen und unsere Wachstumsmotoren durch die Diversifizierung unseres Produktportfolios anzukurbeln."

Die von Coway gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal lauten wie folgt:

Umsatz im zweiten Quartal: 1.442,2 Milliarden KRW (+14,6 % im Jahresvergleich)

Operatives Ergebnis im zweiten Quartal: 253,2 Milliarden KRW (+4,3 % im Jahresvergleich)

*Die gemeldeten Zahlen stammen aus dem konsolidierten K-IFRS-Konzernabschluss (International Financial Reporting Standards).

Im ersten Halbjahr dieses Jahres erzielte Coway zudem einen kumulierten Umsatz von 2.771,9 Milliarden KRW (+13,9 % im Jahresvergleich) sowie einen Betriebsgewinn von 504,1 Milliarden KRW (+11,1 % im Jahresvergleich).

Coway meldete für das zweite Quartal einen Umsatz auf dem heimischen Markt in Höhe von 786,8 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 7,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum wurde durch starke Umsätze bei den Eiswürfel-Wasseraufbereitungsgeräten des Unternehmens sowie bei den Matratzen und Massagesesseln der Marke BEREX, der Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens, vorangetrieben. In diesem Quartal ist es BEREX gelungen, seine Position auf dem heimischen Sleep-Tech-Markt mit innovativen neuen Produkten wie dem „BEREX R Series Stretching Motion Bed" und dem „BEREX M Series Massagebett" weiter auszubauen. Darüber hinaus führte die Erweiterung des Mietportfolios von Coway um neue Produktkategorien – darunter Wandklimaanlagen, Küchenabfallzerkleinerer und medizinische Heimgeräte – zu einem positiven Anstieg der Verbrauchernachfrage. Infolgedessen stieg die Zahl der neu eröffneten inländischen Netto-Mietkonten im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 51,6 % auf 242.000.

Auch die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway erzielten im zweiten Quartal solide Ergebnisse und erwirtschafteten einen beeindruckenden Gesamtumsatz von 587,5 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 24,2 % im Jahresvergleich entspricht. Die Tochtergesellschaften weltweit verzeichneten im zweiten Quartal ein ausgewogenes Umsatzwachstum in allen Produktkategorien:

Umsatz der malaysischen Tochtergesellschaft im 2. Quartal: 434,5 Milliarden KRW (+22,2 % im Jahresvergleich)

Umsatz der US-Tochtergesellschaft im 2. Quartal: 66,9 Milliarden KRW (+15,2 % im Jahresvergleich)

Umsatz der thailändischen Tochtergesellschaft im 2. Quartal: 66,0 Milliarden KRW (+53,9 % Jahresvergleich)

Umsatz der indonesischen Tochtergesellschaft im 2. Quartal: 13,3 Milliarden KRW (+12,2 % im Jahresvergleich)

Weitere Einzelheiten über die finanzielle Entwicklung von Coway finden Sie auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway (KRX: 021240) wurde 1989 in Korea gegründet. Die „Best Life Solution Company" ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Verbesserung des Alltags durch modernste Haushaltsgeräte für ein gesünderes Raumklima und hochwertige Wellness-Lösungen verschrieben hat. Coway, bekannt für seine branchenführenden Wasserfilter, Luftreiniger und Bidets, baut seine Premium-Marke für Schlaf und Wellness, BEREX, aus, um den globalen Lifestyle-Sektor mit intelligenten Matratzen und hochmodernen Massagesesseln voranzubringen. Angetrieben von intensiver Forschung und preisgekrönter Technik treibt Coway sein Geschäft in wichtigen Märkten wie Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam und Europa weiter voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

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