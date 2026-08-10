🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coway legt Zahlen für Q2 2026 vor – das sind die Ergebnisse

    Coway setzt seinen Wachstumskurs fort: Mit kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwächsen im In- und Ausland stärkt das Unternehmen seine Position im Markt für Premium-Haushaltsgeräte.

    Coway legt Zahlen für Q2 2026 vor – das sind die Ergebnisse
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Coway erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 1.442,2 Mrd. KRW – ein Anstieg von 14,6 % gegenüber dem Vorjahr.
    • Das operative Ergebnis stieg um 4,3 % auf 253,2 Mrd. KRW. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 2.771,9 Mrd. KRW (+13,9 %), der Betriebsgewinn bei 504,1 Mrd. KRW (+11,1 %).
    • Der Umsatz in Südkorea wuchs um 7,7 % auf 786,8 Mrd. KRW, vor allem dank Eiswürfel-Wasseraufbereitern sowie Matratzen und Massagesesseln der Marke BEREX.
    • Die Erweiterung des Mietportfolios um unter anderem Klimaanlagen, Küchenabfallzerkleinerer und medizinische Heimgeräte ließ die neu eröffneten inländischen Netto-Mietkonten um 51,6 % auf 242.000 steigen.
    • Die ausländischen Tochtergesellschaften steigerten ihren Gesamtumsatz um 24,2 % auf 587,5 Mrd. KRW; besonders stark wuchs Thailand mit einem Plus von 53,9 %.
    • Coway will in der zweiten Jahreshälfte seine Marktposition bei Premium-Haushaltsgeräten stärken und das Wachstum durch ein diversifiziertes Produktportfolio weiter vorantreiben.







    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    Coway legt Zahlen für Q2 2026 vor – das sind die Ergebnisse Coway setzt seinen Wachstumskurs fort: Mit kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwächsen im In- und Ausland stärkt das Unternehmen seine Position im Markt für Premium-Haushaltsgeräte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     