Coway legt Zahlen für Q2 2026 vor – das sind die Ergebnisse
Coway setzt seinen Wachstumskurs fort: Mit kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwächsen im In- und Ausland stärkt das Unternehmen seine Position im Markt für Premium-Haushaltsgeräte.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Coway erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 1.442,2 Mrd. KRW – ein Anstieg von 14,6 % gegenüber dem Vorjahr.
- Das operative Ergebnis stieg um 4,3 % auf 253,2 Mrd. KRW. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 2.771,9 Mrd. KRW (+13,9 %), der Betriebsgewinn bei 504,1 Mrd. KRW (+11,1 %).
- Der Umsatz in Südkorea wuchs um 7,7 % auf 786,8 Mrd. KRW, vor allem dank Eiswürfel-Wasseraufbereitern sowie Matratzen und Massagesesseln der Marke BEREX.
- Die Erweiterung des Mietportfolios um unter anderem Klimaanlagen, Küchenabfallzerkleinerer und medizinische Heimgeräte ließ die neu eröffneten inländischen Netto-Mietkonten um 51,6 % auf 242.000 steigen.
- Die ausländischen Tochtergesellschaften steigerten ihren Gesamtumsatz um 24,2 % auf 587,5 Mrd. KRW; besonders stark wuchs Thailand mit einem Plus von 53,9 %.
- Coway will in der zweiten Jahreshälfte seine Marktposition bei Premium-Haushaltsgeräten stärken und das Wachstum durch ein diversifiziertes Produktportfolio weiter vorantreiben.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.