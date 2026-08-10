101 0 Kommentare Coway legt Zahlen für Q2 2026 vor – das sind die Ergebnisse

Coway setzt seinen Wachstumskurs fort: Mit kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwächsen im In- und Ausland stärkt das Unternehmen seine Position im Markt für Premium-Haushaltsgeräte.

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