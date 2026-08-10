AUMOVIO - Aktie schießt in die Höhe +5,99 % - 10.08.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AUMOVIO Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,29 %.

Am heutigen Handelstag konnte die AUMOVIO Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,99 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUMOVIO Aktie. Nach einem Plus von +0,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,80€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -5,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUMOVIO eine negative Entwicklung von -12,03 % erlebt.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,16 % 1 Monat +0,67 % 3 Monate +4,29 % 1 Jahr -5,62 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 10.08.2026, 09:13 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 10.08.2026 / 08:45 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 10.08.2026 / 08:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

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Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.