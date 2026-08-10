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    Besonders beachtet!

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    AUMOVIO - Aktie schießt in die Höhe +5,99 % - 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die AUMOVIO Aktie, bisher, um +5,99 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.

    Besonders beachtet! - AUMOVIO - Aktie schießt in die Höhe +5,99 % - 10.08.2026
    Foto: AUMOVIO SE

    AUMOVIO aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AUMOVIO Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,99 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUMOVIO Aktie. Nach einem Plus von +0,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,80. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AUMOVIO Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,29 %.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -5,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUMOVIO eine negative Entwicklung von -12,03 % erlebt.

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    AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,16 %
    1 Monat +0,67 %
    3 Monate +4,29 %
    1 Jahr -5,62 %
    Stand: 10.08.2026, 09:13 Uhr

    Informationen zur AUMOVIO Aktie

    Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

    Bernstein hebt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 54 Euro


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am …

    AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 10.08.2026 / 08:45 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 10.08.2026 / 08:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

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    Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUMOVIO

    +2,66 %
    -5,16 %
    +0,67 %
    +4,29 %
    -0,18 %
    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1
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