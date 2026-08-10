Elmos Semiconductor Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,92 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +0,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 153,60€, mit einem Plus von +4,92 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Elmos Semiconductor in den letzten drei Monaten Verluste von -28,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -1,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +50,21 % gewonnen.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,35 % 1 Monat -13,30 % 3 Monate -28,95 % 1 Jahr +64,23 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 10.08.2026, 09:13 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,64 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,25 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,60 %. ON Semiconductor verliert -0,16 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,27 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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