Eutelsat Communications Aktie fällt um -1,76 % - 10.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -1,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,0110€, mit einem Minus von -1,76 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications Verluste von -24,53 % hinnehmen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -4,34 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Plus von +22,21 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,34 % 1 Monat -13,48 % 3 Monate -24,53 % 1 Jahr -32,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 09:14 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Diskrepanz zwischen Eutelsats Kurs und Unternehmenswert. Einige sehen die Aktie trotz Verlusten als stark unterbewertet und nennen Kursziele von etwa 3,60 bis 4 Euro; andere verweisen auf rund 460 Millionen Euro Jahresverlust, hohen Investitionsbedarf und mögliche neue Kapitalerhöhungen. Zudem werden die Bewertung von SpaceX, die Profitabilität von LEO/GEO sowie die Finanzierung zusätzlicher Iris²-Satelliten diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,36 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar