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q.beyond Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 10.08.2026
Am 10.08.2026 ist die q.beyond Aktie, bisher, um -10,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der q.beyond Aktie.
Wie hat sich die q.beyond-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit einer Performance von -10,56 % musste die q.beyond Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,26 %, geht es heute bei der q.beyond Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von q.beyond mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,22 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die q.beyond Aktie damit um -8,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die q.beyond um -7,37 % verloren.
q.beyond Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,52 %
|1 Monat
|+11,39 %
|3 Monate
|-2,22 %
|1 Jahr
|-7,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur q.beyond Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den fallenden q.beyond-Kurs, zuletzt etwa 3,32 Euro, und die Skepsis gegenüber Management und Strategie. Die angekündigte KI-Transformation und angepasste Prognose 2026 werden kritisch bewertet. Diskutiert wird, ob ab 2027 Gewinne und bis 2028 eine EBITDA-Marge von 10 % erreichbar sind; Wettbewerber seien bereits profitabler. Hoffnungen setzen einige auf Aktienrückkäufe, Dividenden, Kostensenkungen und Skaleneffekte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber q.beyond eingestellt.
Zur q.beyond Diskussion
Informationen zur q.beyond Aktie
Es gibt 25 Mio. q.beyond Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,23 Mio. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -1,00 %. adesso notiert im Plus, mit +0,81 %.
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Ob die q.beyond Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur q.beyond Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.