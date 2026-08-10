Solider Start in Sichtweite des Rekordes

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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)

Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa

Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:

Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild

nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen

nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich

aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene

Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung

gekennzeichnet.

Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber

einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.

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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK

Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:

Eroeffnung 26.393,43

Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81

Tagestief 26.123,18

Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)

Handelsspanne 280,63 Punkte

Schluss in der Spanne 1,1 %

Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):

https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze

Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat

Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel

Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz

Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:

https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700

https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html

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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE

Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und

Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,

ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).

Ausgangswerte:

Hoch H = 26.403,81

Tief T = 26.123,18

Schluss C = 26.126,30

Formeln und Ergebnisse:

P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218

R1 = 2 × P − T = 26.312

R2 = P + (H − T) = 26.498

R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593

S1 = 2 × P − H = 26.032

S2 = P − (H − T) = 25.937

S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751

Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben

angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.

Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.

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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)

Konjunktur

08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26

08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26

11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)

14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)

Unternehmen

07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2

07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1

07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2

07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1

13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp

22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed

Quelle Termine:

https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm

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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST

Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung

und keine Tatsachenbehauptung:

- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher

- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320

- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen

- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste

Bewegungspotenzial haben

- die Einordnung am Ende der Grafik

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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

© 2026 MelRoNiKay



