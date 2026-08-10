die Bayerische / Commerz Real übernimmt Fondsmanagement für Pangaea Life ...

Der Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher und Energieeffizienz-Projekte. Pangaea Life entstand 2017 als Produktmarke für Sachwertinvestments in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Wohnimmobilien1 der Münchener Versicherungsgruppe.

Commerz Real übernimmt Fondsmanagement für Pangaea Life Blue Energy (FOTO) München (ots) - Die Commerz Real und die Versicherungsgruppe die Bayerische arbeiten künftig bei Infrastrukturinvestments zusammen. Wie die Partner gemeinsam mitteilen, wird die Commerz Real zum 1. Januar 2027 als Fondsmanager die Steuerung und Betreuung des mehr als 500 Millionen Euro umfassenden Pangaea Life Blue Energy übernehmen.

"Ich freue mich sehr, dass wir dieses attraktive Mandat gewinnen konnten und es jetzt in die Zukunft führen. Die Kooperation zwischen Commerz Real, Pangaea Life und der Versicherungsgruppe die Bayerische markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft und bildet die Ausgangsbasis für weiteres gemeinsames Wachstum", sagt Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real AG.



"Die Idee hinter Pangaea Life war von Anfang an innovativ: Investment, einen Beitrag zur Energiewende und Altersvorsorge in einem Produkt zu vereinen. Was damals mutig war, ist heute ein Erfolgsmodell. Mit der Commerz Real entwickeln wir diese Idee jetzt konsequent weiter. Dabei haben uns nicht nur Kompetenz und Größe überzeugt, sondern vor allem die Menschen dahinter. Wir haben Partner gesucht, die unsere Werte, unsere langfristige Denkweise und unsere Leidenschaft für dieses Projekt teilen. Genau das haben wir gefunden", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.



Der Pangaea Life Blue Energy hat sich seit seiner Auflage als Sachwertefonds für erneuerbare Energien etabliert. Mit der nächsten Entwicklungsphase soll das Investmentuniversum gezielt erweitert werden: Neben Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen rücken künftig auch Speicher, Netze und weitere energienahe Infrastruktur stärker in den Fokus. Damit soll der Fonds noch breiter an der Energiewende partizipieren und zusätzliche Ertragsquellen erschließen, die langfristig angelegt und weniger stark von kurzfristigen Marktbewegungen geprägt sind. Commerz Real bringt dafür ihre Erfahrung im Management von Sachwertefonds sowie ihren Zugang zu passenden Infrastrukturprojekten ein.

"Für uns zählt nicht nur, wo erneuerbare Energie erzeugt wird, sondern auch, wie sie gespeichert, verteilt und wirtschaftlich nutzbar gemacht wird. Mit dem erweiterten Infrastrukturansatz stärken wir die Portfolioqualität des Blue Energy und richten den Fonds auf die nächste Phase der Energiewende aus", sagt Judith Lechermann, CIO der Bayerischen.



"Der Pangaea Life Blue Energy macht die Energiewende für Kundinnen und Kunden nachvollzieh- und investierbar. Mit der Commerz Real erweitern wir die Möglichkeiten, genau diesen Weg konsequent weiterzugehen", sagt Uwe Mahrt, CEO der Pangaea Life GmbH.



Das Mandat für den Pangaea Life Blue Energy fügt sich in das bestehende Portfolio der Commerz Real an Infrastrukturinvestments passgenau ein. Die Sachwertetochter der Commerzbank verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Feld der Erneuerbare-Energien-Investments und verwaltet für ihre Anleger mehr als 100 Onshore-Windenergie- und Photovoltaikparks, eine Beteiligung am Offshore-Windpark Veja Mate in der Nordsee und eine mittelbare Beteiligung am deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Neben Spezialfonds und Mandaten für institutionelle Investoren betreut die Commerz Real mit dem Hausinvest, dem Klimavest und dem Infravest auch Sachwertefonds für private und semiprofessionelle Anleger sowie geschlossene Fonds der Marke CFB-Invest.

Bisher wird der Pangaea Life Blue Energy Fonds vom Hamburger Sachwertemanager Aquila Capital (ACI) betreut, der ebenfalls zur Commerz Real Gruppe gehört. Im Zuge der Kooperation wird das Mandat zum Jahreswechsel auf die Commerz Real übertragen. Es war kürzlich europaweit neu ausgeschrieben worden. Dabei konnte sich die Commerz Real gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen.

1 Der Pangaea Life Blue Living Fonds investiert in Neubauprojekte, die mindestens dem KfW-Effizienzhaus-55-Standard entsprechen oder über eine LEED-Zertifizierung verfügen.



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Über Commerz Real



Die Commerz Real AG ist der Asset Manager der Commerzbank-Gruppe und verfügt über 50 Jahre internationale Markterfahrung. Das Unternehmen vereint umfassendes Know-how im Asset Management mit breiter Strukturierungsexpertise und entwickelt daraus sachwertorientierte Fondsprodukte sowie individuelle Investmentlösungen in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur. Als Leasingdienstleister der Commerzbank bietet die Commerz Leasing zudem bedarfsgerechte Leasingkonzepte. Seit 2025 sind die Asset-Management-Beteiligungen der Commerzbank-Gruppe bei der Commerz Real AG gebündelt. Neben den Marken und Produkten der Commerz Real zählen dazu die Aquila Capital Investmentgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige Sachwertinvestments im Bereich Energieinfrastruktur sowie Yellowfin Asset Management als Boutique für liquide Investmentstrategien. Unter dem Dach der Commerz Real AG verwalten insgesamt rund 1.000 Mitarbeitende an rund 20 Standorten Vermögenswerte von rund 55 Mrd. Euro.



http://www.commerzreal.com



Über die Bayerische



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 804,9 Mio. Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.



Über Pangaea Life



Pangaea Life ist ein auf Sachwertinvestments in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Wohnimmobilien1 spezialisierter globaler Investmentmanager und Anbieter entsprechender Anlagelösungen. Die Marke wurde 2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet, Renditechancen mit Investitionen in reale Sachwerte zu verbinden. Hinter Pangaea Life stehen zwei Fonds: Blue Energy investiert in Projekte und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Blue Living in Wohnimmobilien mit definierten Gebäude- und Nachhaltigkeitsstandards1. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 518,8 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 6,0 Prozent. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 176,7 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 4,4 Prozent auf (jeweils Bruttowerte; Stand 30.06.2026).



Pressekontakt:



Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

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E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6330058 OTS: die Bayerische







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