DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum ersten Quartal von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem im Jahresvergleich achtprozentigen Anstieg des Umsatzes des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Anstieg dürfte vor allem vom Ticket-Geschäft gekommen sein. Die operative Marge (Ebitda) werde allerdings zurückgegangen sein./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 59,10EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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