DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um rund sechs Prozent. Rückenwind verliehen dem Hersteller von Spezialchemikalien zum einen das Umsatzwachstum und zum anderen höhere Margen, schrieb sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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