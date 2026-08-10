DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um rund sechs Prozent. Rückenwind verliehen dem Hersteller von Spezialchemikalien zum einen das Umsatzwachstum und zum anderen höhere Margen, schrieb sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
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