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    KI-Crash? Nicht hier

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    Mit dieser Zahl zerlegt TSMC die Angst vor dem Tech-Ausverkauf

    Während Tech-Aktien schwanken, liefert der wichtigste Chipfertiger der Welt starkes Wachstum. Nvidia und Co. treiben die Nachfrage offenbar ungebremst.

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC steigert Juli-Umsatz dank KI-Boom deutlich
    • Umsatz wächst bis Juli um 37 Prozent zum Vorjahr
    • Investitionen stärken neue Chips und KI-Kapazitäten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    KI-Crash? Nicht hier - Mit dieser Zahl zerlegt TSMC die Angst vor dem Tech-Ausverkauf
    Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

    TSMC hat im Juli erneut gezeigt, wie stark der KI-Boom die Nachfrage nach Hochleistungschips treibt. Der weltgrößte Auftragsfertiger steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 44,7 Prozent auf 467,58 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 14,5 Milliarden US-Dollar. Auch gegenüber Juni legten die Erlöse um 5,6 Prozent zu. Für Anleger ist das vor allem deshalb relevant, weil TSMC zentrale Chips für Nvidia, Apple und weitere Technologiekonzerne produziert.

    Von Januar bis Juli summierte sich der Umsatz auf 2,872 Billionen Neue Taiwan-Dollar. Das entspricht einem Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit bleibt das Wachstum auch nach dem Rekordquartal hoch. Analysten rechnen für das laufende Quartal im Schnitt mit einem Umsatzanstieg von 46,8 Prozent. Die Juli-Zahlen liegen damit bereits nahe an diesem Tempo.

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    TSMC hatte erst im zweiten Quartal Rekordgewinn und Rekordmargen gemeldet. Gleichzeitig warnte das Management davor, dass die Margen ihren Höhepunkt erreicht haben könnten. Der Konzern investiert deshalb weiter massiv in neue Kapazitäten und Technologien, um die Nachfrage nach KI-Chips bedienen zu können. Für 2026 hat TSMC seine Umsatzwachstumsprognose auf rund 40 Prozent angehoben und zugleich höhere Investitionsausgaben angekündigt.

    Parallel treibt TSMC den Ausbau der nächsten Chipgeneration voran. In Taiwan wurden Grundstücke für zwei geplante Fabriken zur Fertigung von 1,4-Nanometer-Chips gesichert. Testproduktionen könnten nach bisherigen Planungen bereits in der zweiten Hälfte 2027 beginnen. Zudem soll das Packaging für KI-Chips ausgeweitet werden, um bestehende Kapazitätsengpässe zu entschärfen.

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    Zusätzliche Wachstumsfantasie liefert das Optikgeschäft COUPE, mit dem sich TSMC stärker als Zulieferer für KI-Rechenzentren positionieren will. Nvidia und Broadcom zählen zu den frühen Anwendern. Berichten zufolge spricht der Konzern außerdem mit Sony über ein mögliches Joint Venture für Bildsensoren in Japan mit einem Investitionsvolumen von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

    Für Anleger bleibt der zentrale Punkt jedoch die aktuelle Umsatzdynamik: TSMC wächst nicht nur auf Jahresbasis stark, sondern beschleunigt auch wieder von Monat zu Monat. Nach dem Rekordquartal liefern die Juli-Zahlen damit den nächsten Beleg, dass die Nachfrage nach KI-Hardware bislang nicht nachlässt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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