Der Ölmarkt wird nervös: Was Iran jetzt von den USA verlangt

Die Ölpreise stiegen am Montag im asiatischen Handel angesichts wachsender Zweifel an einer baldigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus, was die Sorgen über Versorgungsengpässe im Nahen Osten verstärkte. Ein hochrangiger iranischer Beamter stellte harte Forderungen für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, der Iran habe eines ihrer Schiffe mit Raketen angegriffen. Beide Entwicklungen drohen, ein mögliches Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus, einer wichtigen Wasserstraße, durch die ein Fünftel des weltweiten Erdöls transportiert wird, zu gefährden.

Zu den Forderungen Teherans gehörte laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, dass die USA ihre Streitkräfte abziehen, alle Sanktionen beenden und die eingefrorenen Vermögenswerte des Irans freigeben müssten. Die Terminkontrakte für West Texas Intermediate Rohöl stiegen um 0,1 Prozent auf 78,29 US-Dollar pro Barrel, und die Terminkontrakte für Brent Rohöl legten um 0,3 Prozent auf 83,80 US-Dollar pro Barrel zu, wie Daten der ICE zeigten.

Der US-Dollar konnte während der asiatischen Handelssitzung eine moderate Unterstützung erfahren, doch die Unsicherheit über die Öffnung der Straße von Hormus sorgt für eine verhaltene Risikostimmung, sagte Samara Hammoud, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia. Analysten von ANZ Research schrieben in einem Bericht: "Die Spannungen im Nahen Osten bleiben hoch. Die Abu Dhabi National Oil Co. gab bekannt, dass drei ihrer Tanker letzte Woche bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus angegriffen wurden."

Die Straße von Hormus bleibt ein wichtiges Verhandlungsinstrument für Iran und die USA und sorgt weiterhin für große Unsicherheit an den Märkten, so Ahmad Assir, Forschungsstratege beim Online-Broker Pepperstone. Irans entschlossener Tonfall trage dazu bei, dass die Ölpreise trotz des sinkenden Risikos einer militärischen Konfrontation weiterhin hoch blieben, fügte Assir hinzu. Dennoch tendierten die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum überwiegend positiv und ignorierten die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, nachdem ein am Freitag veröffentlichter, schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September gedämpft hatte.

Rodrigo Catril, Senior FX-Stratege der National Australia Bank, sagte in einem Kommentar: "Die Märkte werteten den Bericht als ernsthafte Herausforderung für die Erwartungen an eine kurzfristige Zinserhöhung der Fed und kamen im Grunde zu dem Schluss, dass die Fed noch Zeit hat. Der schwache Arbeitsmarktbericht senkte das kurzfristige Zinsrisiko und stützte den Wachstums- und Technologiesektor“, sagte Rodrigo Catril, Senior FX-Stratege der National Australia Bank, in einem Kommentar.

Der japanische Nikkei-Index stieg um 2,0 Prozent, angeführt vom Technologieunternehmen Recruit Holdings mit einem Plus von 23 Prozent und dem Medizintechnikunternehmen Sysmex mit einem Anstieg von 19 Prozent. Der südkoreanische Kospi legte um 0,5 Prozent zu, während der taiwanesische Taiex um 1,8 Prozent stieg. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die in dieser Woche erwarteten US-Inflationsdaten. Eine schwächere Zahl als erwartet "würde die restriktiven Erwartungen der Fed besänftigen und die Marktstimmung positiv halten", sagte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote.

Der Goldpreis stieg um 0,2 Prozent und notierte weiterhin über 4.300 US-Dollar pro Feinunze. Laut Assiri von Pepperstone dürfte der Goldpreis weiterhin stark von geopolitischen Nachrichten sowie den Aussichten für die US-Renditen und die geldpolitischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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