ANALYSE-FLASH
RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar
- RBC bestätigt Nutrien mit Kursziel 85 US-Dollar
- Analyst lobt Nutrien für den Kapitaleinsatz
- Gut die Hälfte der Kaliproduktion ist automatisiert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 56,06 auf Tradegate (10. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um -8,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 27,06 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 85,00USD was eine Bandbreite von +11,39 %/+50,28 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 US-Dollar
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Community Beiträge zu Nutrien - A2DWB8 - CA67077M1086
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Christoph Benedikt hat Nutrien wieder auf dem Schirm https://www.youtube.com/watch?v=rKZ2dvLeecM