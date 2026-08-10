RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 56,06 auf Tradegate (10. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um -8,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 27,06 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 85,00USD was eine Bandbreite von +11,39 %/+50,28 % bedeutet.