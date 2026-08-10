DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen und sein Kursziel daraufhin in moderatem Umfang an, wie er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung schrieb./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 28,29EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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