Stabilus Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 10.08.2026

Die Stabilus Aktie notiert aktuell bei 16,170€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,930 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Stabilus Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,04 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um +18,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Stabilus bisher ein Minus von -16,69 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,83 % 1 Monat +11,62 % 3 Monate -6,04 % 1 Jahr -28,90 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Stand: 10.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 403,10 Mio.EUR € wert.

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Stabilus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.