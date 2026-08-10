JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Im Detail habe die operative Marge (Ebitda) des Anlagenbauers vom Geschäftssegment Pure Flow Processing (PFP) profitiert. Das Segment habe bei der Marge um 2,5 Prozentpunkte besser abgeschnitten als erwartet./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 64,30EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64,50

Kursziel alt: 64,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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