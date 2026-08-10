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    Trump in Iran-Zugzwang vor Schachmatt - und der Gold-Ausbruch!

    In der letzten Handelswoche waren die Kurse vor allem aufgrund der Hoffnungen auf einen Iran-Deal gestiegen - was wird nun passieren, nachdem das nicht eingetreten ist? Gold als Zeichen für den Niedergang der Supermacht

    Der Iran erhöht den Druck auf Trump mit unerfüllbaren Forderungen - und der Ausbruch von Gold ist ein Zeichen für den Niedergang der Supermacht USA! Weder ein Deal noch ein Angriff auf von Trump auf den Iran - nun versucht der US-Präsident das Desaster rhetorisch zu verpacken: man warte einfach ab, bis die Seeblockade den Iran in die Knie zwinge. In Schach-Metaphorik gesprochen: Trump ist unter Zugzwang, kann die Schachpartie nicht mehr gewinnen - und hofft nun, dass die Uhr des Gegners abläuft. Aber die Straße von Hormus bleibt damit dauerhaft geschlossen, was den Ölpreis (die Energiekosten insgesamt) weiter unterstützen wird. Und das ist für Datencenter etc. ein Problem. In der letzten Handelswoche waren die Kurse vor allem aufgrund der Hoffnungen auf einen Iran-Deal gestiegen - was wird nun passieren, nachdem das nicht eingetreten ist? Gold als Zeichen für den Niedergang der Supermacht USA..

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    Das Video "Trump in Iran-Zugzwang vor Schachmatt - und der Gold-Ausbruch!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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