DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Geschäftszahlen von 1700 auf 1770 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aussagen des Spirituosenherstellers zur Strategie seien "erfrischend offen und detailliert" gewesen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er begrüßte das, auch wenn er mit anderen Annahmen in die Telefonkonferenz gegangen sei. Es habe Positives wie Negatives gegeben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 20,87EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,7

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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