Goldpreis bewegt sich nach oben

ANZEIGE / WERBUNG - Dieser Artikel wird im Namen von GoldMining Inc. und Banyan Gold Corp. verbreitet. Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Autorin/Redakteurin: Ingrid Heinritzi · Redaktionsschluss: 07.08.2026, 12:30 Uhr Zürich/Berlin · Erstveröffentlichung: 11.08.2026, 5:35 Uhr Zürich/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis hat in der vergangenen Woche deutlich zugelegt. Unterstützend wirkten vor allem nachlassende Erwartungen an unmittelbar bevorstehende Zinserhöhungen in den USA und zeitweise geringere Inflationssorgen. Geopolitische Entwicklungen rund um Iran und die Straße von Hormus bleiben dagegen ein zweischneidiger Einflussfaktor: Entspannung kann den Ölpreis und damit Inflationsdruck senken, zugleich aber die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen dämpfen.

Für Gold ist deshalb weniger ein einzelner geopolitischer Faktor entscheidend als das Zusammenspiel aus Realzinsen, US-Dollar, Inflationserwartungen und Risikoneigung. Ein schwächerer US-Dollar kann den Goldpreis stützen, weil das international in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums relativ günstiger wird. Die geldpolitische Lage bleibt zugleich offen: Die US-Notenbank beließ den Leitzinskorridor zuletzt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, während mehrere Mitglieder für eine Anhebung stimmten. Damit bleiben Konjunktur- und Inflationsdaten wichtige kurzfristige Kurstreiber.

China und Indien: Anlagegold gewinnt an Gewicht

Die hohen Goldpreise verändern die Nachfragestruktur in den beiden wichtigsten asiatischen Märkten. Nach Daten des World Gold Council sank die chinesische Schmucknachfrage im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent, während die Nachfrage nach Barren und Münzen um 67 Prozent auf einen Quartalsrekord von 207 Tonnen stieg. Für das erste Halbjahr beschreibt der World Gold Council weiterhin eine robuste Bullionnachfrage bei zugleich anhaltend schwachem Schmuckkonsum.

Auch in Indien verschob sich die Nachfrage im ersten Quartal deutlich: Die Schmucknachfrage sank um 19 Prozent, während Barren und Münzen um 34 Prozent auf 62 Tonnen zulegten. Seit dem 13. Mai gilt zudem eine von 6 auf 15 Prozent erhöhte Goldimportabgabe. Im zweiten Quartal sanken die Netto-Goldimporte Indiens laut World Gold Council beziehungsweise Reuters im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 98,1 Tonnen. Die höhere Abgabe dürfte die offizielle Nachfrage und die Einfuhren zusätzlich belastet haben, ist aber nur einer von mehreren Faktoren neben Preisniveau, Einkommen, Saisonalität und Investorenverhalten.

GoldMining: große Ressourcenbasis und zwei aktuelle PEAs

GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-i ... - verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika. Nach Unternehmensangaben umfasst die konsolidierte Ressourcenbasis der zu 100 Prozent gehaltenen Projekte rund 13,1 Millionen Unzen Goldäquivalent in den Kategorien Gemessen und Angezeigt sowie weitere 9,0 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie Abgeleitet. Das Unternehmen meldete Ende Juni zudem keine Finanzschulden und rund 185 Millionen US-Dollar an Barmitteln und börsennotierten Beteiligungen.

Beim zu 100 Prozent gehaltenen Crucero-Projekt in Peru wurde im Februar 2026 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung veröffentlicht, in der Antimon erstmals berücksichtigt wird. Die Angezeigte Mineral Resource umfasst 42,7 Millionen Tonnen mit 1,26 g/t Goldäquivalent für 1,736 Millionen Unzen AuEq. Hinzu kommen 34,9 Millionen Tonnen mit 0,93 g/t AuEq für 1,038 Millionen Unzen in der Kategorie Abgeleitet. Die Ressource enthält zudem rund 51.000 Tonnen Antimon in der Angezeigt- und 37.000 Tonnen in der Abgeleiteten-Kategorie. Damit erweitert Antimon die Metallbasis des Projekts.

Zusätzliche Bewertungsansätze liefern die 2026 aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudien. Für La Mina in Kolumbien weist das Basisszenario der PEA einen Kapitalwert nach Steuern bei 5 Prozent Abzinsung von rund 1,0 Milliarden US-Dollar, eine interne Rendite von 32,2 Prozent und eine anfängliche Amortisationszeit von rund 2,7 Jahren aus. Für São Jorge in Brasilien nennt die PEA einen Kapitalwert nach Steuern von 532 Millionen US-Dollar, eine interne Rendite von 42,4 Prozent und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,8 Jahren. Beide Basisszenarien verwenden einen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze. Die PEAs sind vorläufig und enthalten Abgeleitete Mineral Ressourcen. Somit besteht keine Gewissheit, dass die dargestellten Ergebnisse realisiert werden.

Banyan Gold: AurMac vor der ersten PEA

Banyan Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ... - entwickelt das AurMac-Projekt im Yukon. Das 303 Quadratkilometer große Projekt liegt rund 40 Kilometer von Mayo entfernt, wird von einer Hauptstraße durchquert und verfügt nach Unternehmensangaben über eine dreiphasige Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk und Mobilfunkabdeckung.

Die im Mai 2026 aktualisierte Mineralressourcenschätzung umfasst 3,639 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt (167,3 Millionen Tonnen mit 0,68 g/t Gold) sowie 4,985 Millionen Unzen in der Kategorie Abgeleitet (267,2 Millionen Tonnen mit 0,58 g/t Gold). Banyan hat AMC Mining Consultants, Lycopodium, BGC Engineering und weitere unabhängige Berater mit der ersten PEA für AurMac beauftragt. Das Unternehmen erwartet deren Fertigstellung im vierten Quartal 2026.

Parallel läuft die Exploration weiter. Im Juli meldete Banyan zusätzliche hochgradige Mineralisierung im Powerline-Bereich von AurMac. Beim rund 25 Kilometer westlich von AurMac gelegenen Nitra-Projekt wurde am Roaring-Fork-Ziel eine neue Zone mit hochgradiger Goldmineralisierung identifiziert, wobei am Seattle-Creek-Ziel sogar sichtbares Gold im Bohrkern gemeldet wurde. Diese Ergebnisse sind Explorationsdaten und erlauben für sich allein noch keine Aussage über eine wirtschaftliche Gewinnbarkeit.

Fazit: Gold bleibt sensibel für Zinsen - Projektfortschritte liefern zusätzliche Katalysatoren

Der jüngste Goldpreisanstieg zeigt, wie schnell sich veränderte Erwartungen an Zinsen, Inflation und den US-Dollar im Edelmetall niederschlagen können. Gleichzeitig bleibt die physische Nachfrage in Asien zweigeteilt: hohe Preise belasten Schmuck, während Anlageprodukte an Bedeutung gewinnen. GoldMining verbindet eine breite Ressourcenbasis mit zwei aktuellen PEAs und einer starken Bilanz. Banyan Gold arbeitet mit der für das vierte Quartal 2026 erwarteten AurMac-PEA auf einen wichtigen Projektmeilenstein hin.

Weiterführende Informationen finden Sie im Edelmetallreport 2026/03: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ...

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Wissenschaftliche und technische Grundlage sowie Qualified Persons

GoldMining: Die Angaben zur aktualisierten Mineralressourcenschätzung des Crucero-Projekts beruhen auf der Unternehmensmeldung vom 17. Februar 2026. Gregory Z. Mosher, P.Geo., Principal Geologist von Global Mineral Resource Services und unabhängige Qualified Person gemäß NI 43-101, prüfte, verifizierte und genehmigte die technischen Angaben zur Ressourcenschätzung. Die La-Mina-PEA beruht auf der Unternehmensmeldung vom 28. April 2026 und dem am 8. Juni 2026 eingereichten Technical Report. Die PEA wurde von Scott E. Wilson, CPG, Zeke Blakeley, SME-RM, und Rick Jordan, SME-RM, jeweils unabhängige Qualified Persons gemäß NI 43-101, erstellt; Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development von GoldMining und Qualified Person, prüfte und genehmigte den wissenschaftlichen und technischen Inhalt der Unternehmensmeldung. Die São-Jorge-PEA beruht auf der Mitteilung vom 11. Juni 2026 und dem am 22. Juli 2026 eingereichten Technical Report. Beck Nader, DSc, MSc, FAIG, CBRR, war als unabhängige Qualified Person für die PEA verantwortlich; Reno Pressacco, M.Sc.(A), P.Geo., FGC, als unabhängige Qualified Person für die Mineralressourcenschätzung. Imola Götz prüfte und genehmigte auch den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Unternehmensmeldung.

Banyan Gold: Die AurMac-Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026 wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal von Ginto Consulting Inc. und unabhängige Qualified Person gemäß NI 43-101, erstellt, geprüft und genehmigt. Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Banyan und Qualified Person, prüfte und genehmigte die übrigen technischen Angaben der zugrunde liegenden Unternehmensmeldungen, darunter die PEA-Planung vom 7. Juli 2026 sowie die Explorationsmeldungen zu AurMac und Nitra. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Beitrag. Die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

Quellen und Datenstand

• Reuters, „Gold set for best week since January as inflation fears ebb“, 07.08.2026

• Federal Reserve, „Federal Reserve issues FOMC statement“, 29.07.2026

• World Gold Council, „Gold Demand Trends: Q1 2026 - Jewellery“, 29.04.2026

• World Gold Council, „Gold Demand Trends: Q1 2026 - Investment“, 29.04.2026

• World Gold Council, „China gold market update: June concludes a divided H1“, 14.07.2026

• World Gold Council, „India gold market update: Import tightening“, 22.05.2026

• Reuters, „India's gold tariff hike boosts grey market, hurts organised trade, says WGC“, 30.07.2026

• GoldMining, „Updates Mineral Resource Estimate with Inclusion of Antimony at its Crucero Gold Project, Peru“, 17.02.2026

• GoldMining, „Announces Updated PEA Highlighting $1.0 Billion After-Tax NPV and 32% IRR at La Mina Project, Colombia“, 28.04.2026

• GoldMining, „Files PEA Technical Report for its La Mina Project, Colombia…“, 08.06.2026

• GoldMining, „Announces Positive PEA Highlighting $532 Million After-Tax NPV and 42% IRR at its São Jorge Project, Brazil“, 11.06.2026

• GoldMining, „Files PEA Technical Report for its São Jorge Project, Brazil“, 22.07.2026

• GoldMining, „Issues Mid-Year 2026 Shareholder Update“, 25.06.2026

• Banyan Gold, „Expands Indicated and Inferred Mineral Resource Estimate and Improves Grade at AurMac Deposit…“, 19.05.2026

• Banyan Gold, „Advances AurMac Toward a PEA with Engagement of Leading Mining Consultants…“, 07.07.2026

• Banyan Gold, „Continues to Delineate High-Grade in Powerline Southwest…“, 13.07.2026

• Banyan Gold, „Intersects High-Grade Mineralization at Newly Identified Roaring Fork Zone, Visible Gold at Seattle Creek Zone…“, 28.07.2026

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Disclaimer

Art des Beitrags und Interessenkonflikt: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung (Advertorial) und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC Swiss Resource Capital AG erhält von GoldMining Inc. und Banyan Gold Corp. Vergütungen für IR-Beratungs- und Kommunikationsleistungen. Hieraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, der die Auswahl der besprochenen Unternehmen sowie die Art ihrer Darstellung beeinflussen kann.

Transparenzhinweis zu Interessenkonflikten gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG: Eigene Positionen der Autorin in den Aktien der besprochenen Emittenten: keine. Netto-Position der SRC Swiss Resource Capital AG in den Aktien jedes der beiden besprochenen Emittenten: jeweils unter 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Beteiligung eines besprochenen Emittenten von mindestens 5 Prozent an der SRC Swiss Resource Capital AG: nein. Entgeltliche Beziehung: IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge mit beiden Emittenten. Eine planmäßige Aktualisierung dieses Beitrags ist nicht vorgesehen; gesetzliche Verpflichtungen zur Berichtigung oder Aktualisierung bleiben unberührt. Maßgeblich sind die Verhältnisse und öffentlich verfügbaren Informationen zum Redaktionsschluss am 07.08.2026, 12:30 Uhr Zürich/Berlin.

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Zukunftsgerichtete Informationen sowie wissenschaftliche und technische Angaben: Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Informationen, Unternehmensziele sowie wissenschaftliche und technische Angaben. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt; tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken erheblich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien sind vorläufig und können Inferred Mineral Resources einbeziehen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse einer PEA realisiert werden. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen; die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig geprüft.

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