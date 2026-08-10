Börsenstart Europa - 10.08. - FTSE Athex 20 stark +0,53 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:28) bei 32.480,27 PKT und steigt um +0,31 %. Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,31 %, AUMOVIO +4,00 %, AIXTRON +2,64 % Flop-Werte: Porsche Holding SE -2,32 %, freenet -1,53 %, FUCHS Pref -1,25 %

Der DAX steht bei 26.368,12 PKT und gewinnt bisher +0,05 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,97 %, Siemens Energy +2,89 %, Qiagen +2,16 % Flop-Werte: Siemens Healthineers -1,48 %, Brenntag -1,37 %, SAP -1,15 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 4.087,70 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,31 %, PVA TePla +4,21 %, Infineon Technologies +2,97 %

Flop-Werte: CANCOM SE -2,91 %, freenet -1,53 %, Siemens Healthineers -1,48 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:27) bei 6.529,49 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,97 %, Siemens Energy +2,89 %, ASML Holding +1,99 %

Flop-Werte: Vinci -1,50 %, EssilorLuxottica -1,48 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,40 %

Der ATX steht aktuell (09:59:37) bei 6.654,85 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,30 %, UNIQA Insurance Group +1,66 %, OMV +0,92 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -2,40 %, Raiffeisen Bank International -1,46 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,22 %

Der SMI bewegt sich bei 14.557,65 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Amrize +1,65 %, Logitech International +1,21 %, ABB +1,00 %

Flop-Werte: Swisscom -2,23 %, Partners Group Holding -1,43 %, Alcon -1,14 %

Der CAC 40 steht bei 8.700,11 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,07 %, Hermes International +0,61 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,58 %

Flop-Werte: Veolia Environnement -1,66 %, Publicis Groupe -1,55 %, Vinci -1,50 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.309,86 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: ABB +1,00 %, AstraZeneca +0,72 %, Sandvik +0,58 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,24 %, Swedbank Shs(A) -1,01 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,98 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.595,00 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Public Power +1,19 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,43 %, Jumbo +0,35 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,66 %, Coca-Cola HBC -2,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,03 %