DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 37,35EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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