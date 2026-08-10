DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Aufträge hätten die Erwartungen prozentual zweistellig verfehlt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Hinzu komme, dass die Profitabilität der Marke Mercedes im dritten Quartal von höheren Input-Kosten und der Inbetriebnahme eines Teilelagers gedrückt werden dürfte./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 46,81EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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