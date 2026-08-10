Kaufempfehlungen für Scout24: Gehebelte Chance mit (Turbo)-Calls

Wegen der leicht über den Erwartungen liegenden Umsatzzahlen und der nach wie vor intakten Anlagesgestory bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 140 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie Immobilieninternetportal-Betreibers. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 80 Euro fortsetzen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Die im DAX gelisteten Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80) konnte sich nach den im vorigen Sommer bei 122 Euro gestarteten kräftigen Kursrückgang, der am 30.3.26 bei 62,70 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt fand, zuletzt wieder innerhalb einer Handelsspanne von zumeist 70 bis 80 Euro stabilisieren. Nach der Veröffentlichung der soliden Zahlen für das zweite Quartal gab der Aktienkurs am 6.8.26 auf Schlusskursbasis um 6 Prozent auf 71,80 Euro nach, konnte aber am 7.8.26 mit einem Schlusskurs von 74,40 Euro wieder einen großen Teil des Verlustes aufholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Scout24-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU76AD1, wurde beim Aktienkurs von 73,70 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro gehandelt.

Gelingt der Scout24-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg auf 80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,64 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,64 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR4SRZ9, wurde beim Aktienkurs von 73,70 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Kann die Scout24-Aktie in nächster Zeit auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,23 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,947 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,947 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA2EP53, wurde beim Aktienkurs von 73,70 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Scout24-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,60 Euro (+50 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Scout24-Aktien oder von Hebelprodukten auf Scout24-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.