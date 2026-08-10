🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    ROUNDUP

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus muss erneut einen Finanzvorstand suchen
    • Andreas Jaeger legt sein Amt sofort nieder
    • Schwache Autokonjunktur belastet Stabilus weiter
    ROUNDUP - Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase erneut einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt.

    Das seit Jahren schwächelnde Papier rutschte im Nebenwertesegment SDax zuletzt um gut 6 Prozent ab. Damit wurde die Erholung der letzten Wochen abrupt gestoppt. Möglicherweise weckte der Abgang auch schlechte Erinnerungen: Bereits Ende Februar vergangenen Jahres hatte der Vorgänger von Jaeger, Stefan Bauerreis, aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Jaeger hatte das Amt des Finanzvorstandes erst im November 2025 übernommen.

    Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt bis zur Neubesetzung erneut interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, wie Stabilus weiter mitteilte. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen Auswahlprozess eingeleitet.

    Stabilus kämpft mit einer schwachen Autokonjunktur und einer gesunkenen Nachfrage. Viele der Hersteller haben mit einem starken Absatzrückgang zu kämpfen - auch wegen einer schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt. Das Unternehmen war daher erst Ende Juli vorsichtiger für das laufende Geschäftsjahr geworden. Stabilus stellt unter anderem Gasdruckfedern und elektromechanische Antriebe für Kofferraumklappen her./nas/err/men

    Stabilus

    -8,07 %
    +15,33 %
    +10,82 %
    -7,00 %
    -29,46 %
    -68,81 %
    -70,59 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
    Stabilus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 18.683 auf Ariva Indikation (10. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +15,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 388,28 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +39,95 %/+116,28 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stabilus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase erneut einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     