Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab

Das seit Jahren schwächelnde Papier rutschte im Nebenwertesegment SDax zuletzt um gut 6 Prozent ab. Damit wurde die Erholung der letzten Wochen abrupt gestoppt. Möglicherweise weckte der Abgang auch schlechte Erinnerungen: Bereits Ende Februar vergangenen Jahres hatte der Vorgänger von Jaeger, Stefan Bauerreis, aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Jaeger hatte das Amt des Finanzvorstandes erst im November 2025 übernommen.

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase erneut einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt.

Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt bis zur Neubesetzung erneut interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, wie Stabilus weiter mitteilte. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen Auswahlprozess eingeleitet.

Stabilus kämpft mit einer schwachen Autokonjunktur und einer gesunkenen Nachfrage. Viele der Hersteller haben mit einem starken Absatzrückgang zu kämpfen - auch wegen einer schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt. Das Unternehmen war daher erst Ende Juli vorsichtiger für das laufende Geschäftsjahr geworden. Stabilus stellt unter anderem Gasdruckfedern und elektromechanische Antriebe für Kofferraumklappen her./nas/err/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 18.683 auf Ariva Indikation (10. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +15,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,82 %. Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 388,28 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +39,95 %/+116,28 % bedeutet.



