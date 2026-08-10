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    ABL Ascend Advanced Therapies ernennt Suman Subramanian zum Chief Business Officer

    ROCKVILLE, MD / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / ABL Inc. und Ascend Advanced Therapies gaben heute die Ernennung von Suman Subramanian zum Chief Business Officer (CBO) bekannt. Damit stärken die Unternehmen ihre kommerzielle Führungsposition und bekräftigen ihr Engagement, Kunden bei der Entwicklung und Herstellung von viralen Vektoren, Impfstoffen, Biologika und fortschrittlichen Therapien zu unterstützen.

     

     

    Suman bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung und Führungserfahrung mit, die er bei der Unterstützung von aufstrebenden Biotech-Unternehmen und großen Pharmakonzernen in der biopharmazeutischen Industrie gesammelt hat. Er wird für die Leitung der globalen Vertriebsorganisation des Unternehmens verantwortlich sein, einschließlich der Bereiche Geschäftsentwicklung, Marketing und strategische Partnerschaften.

     

    Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Branche suchen Kunden zunehmend nach End-to-End-CDMO-Partnern, die in der Lage sind, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen, einen einwandfreien Service zu bieten und gleichzeitig technische, Betriebsrisiken und produktionsbezogene Risiken zu minimieren. Dank seiner Erfahrung mit Projekten, die von der frühen Entwicklungsphase bis zur Markteinführung reichen, begleitet Suman die Kunden mit seinem kundenorientierten und partnerschaftlichen Ansatz auf diesem zunehmend komplexen Weg der Arzneimittelentwicklung.

     

    „Unsere Branche und die Erwartungen unserer Kunden entwickeln sich ständig weiter. Wissenschaftliches Know-how steht nach wie vor im Mittelpunkt, doch der Erfolg hängt heute zunehmend davon ab, Produkte und Prozesse zu konzipieren, die von Anfang an herstellbar, skalierbar und realisierbar sind. Unsere Kunden suchen nach Partnern mit umfassenden Kompetenzen, die wissenschaftliche Erkenntnisse in einen einheitlichen Produktentwicklungsplan umsetzen können. Im vergangenen Jahr haben wir unser Führungsteam mit erstklassigen Fachkräften verstärkt und erweitert, um die Grenzen des Kundenerlebnisses weiter zu verschieben. Die Ernennung von Suman, der sich durch seine kundenorientierte Denkweise und seinen Fokus auf den Aufbau langfristiger strategischer Partnerschaften auszeichnet, stellt einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg dar“, sagte Alessandra Rispoli, Chief Executive Officer von ABL Ascend Advanced Therapies.

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    IRW Press
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    ABL Ascend Advanced Therapies ernennt Suman Subramanian zum Chief Business Officer ROCKVILLE, MD / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / ABL Inc. und Ascend Advanced Therapies gaben heute die Ernennung von Suman Subramanian zum Chief Business Officer (CBO) bekannt. Damit stärken die Unternehmen ihre kommerzielle Führungsposition und …
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