DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Aus der Sicht von aktiven Investoren sei das Zahlenwerk des Chemiekonzerns enttäuschend, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Auch der Ergebnisausblick für das dritte Quartal sei etwas enttäuschend. Er deute auf eine Abschwächung im Vergleich zum zweiten Quartal hin./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 16,23EUR auf Tradegate (10. August 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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