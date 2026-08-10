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    Global Power Solutions unterzeichnet mit SolarZone Energy eine unverbindliche Absichtserklärung zur möglichen Implementierung von modularen Energiesystemen

    Global Power Solutions unterzeichnet mit SolarZone Energy eine unverbindliche Absichtserklärung zur möglichen Implementierung von modularen Energiesystemen

    Vancouver, BC, Kanada / 10. August 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (die „LOI“) mit der Firma Solar Zone LLC, die unter dem Namen SolarZone Energy firmiert („SolarZone“), abgeschlossen hat. Dabei geht es um die mögliche Implementierung von Global Powers geplanten modularen dezentralisierten Energiesystemen mit einer Leistung von 5 Megawatt („MW“) an mehreren Standorten in den Vereinigten Staaten.

     

    Die LOI schafft einen vorläufigen Rahmen für die Bewertung von Global Power als potenziellen Technologie- und Anlagenlieferanten für den geplanten Ausbau der sauberen Energieinfrastruktur von SolarZone. Alle im Rahmen der LOI angedachten Projekte stehen ausdrücklich unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses, der kommerziellen Erprobung und der Leistungsvalidierung der ersten Pilotanlage, die im Rahmen der zuvor angekündigten Vereinbarung zwischen Global Power und ModeOne Manpower vom 2. März 2026 vorgesehen ist.

     

    Diese LOI ist ein weiterer Schritt in der vom Unternehmen am 31. März 2026 angekündigten Initiative zur Entwicklung dezentraler Energieversorgungssysteme (die „Initiative“). Ziel dieser Initiative ist die Sondierung und Bewertung möglicher Einsatzbereiche für eine modulare, wasserstoffbetriebene Energieinfrastruktur in Nordamerika mit dem übergeordneten Ziel, potenzielle Einsatzmöglichkeiten mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.000 MW zu ermitteln, die im Vorfeld der kommerziellen Erprobung der vom Unternehmen geplanten modularen dezentralen Energiesysteme führen sollen.

     

    Pete Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions Corp., erklärt: Die unverbindliche LOI mit SolarZone bietet Global Power einen entsprechenden Rahmen, um zu prüfen, ob sich unser Unternehmen als Technologie- und Anlagenlieferant für SolarZones geplantes Netzwerk dezentraler Energiezentren positionieren kann. Diese Möglichkeit steht im Einklang mit unserer Strategie, potenzielle kommerzielle Anwendungen für modulare Energiesysteme in ganz Nordamerika zu identifizieren. Jede geplante Implementierung bei SolarZone ist zur Gänze davon abhängig, ob eine erfolgreiche Fertigstellung und kommerzielle Testung und Validierung der ersten, im Rahmen unserer Technologievereinbarung mit ModeOne vorgesehenen Pilotanlage möglich ist. Das Unternehmen ist nach wie vor sehr daran interessiert, potenzielle Partner zu gewinnen, mit denen dann die Implementierung der modularen Wasserstoffreaktoren weiter forciert werden kann, sobald das Unternehmen die Prüfung eines wirtschaftlich tragbaren, geschlossenen Energiesystems erfolgreich abgeschlossen hat.“

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