enCore Energy Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 10.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die enCore Energy Aktie. Mit einer Performance von -3,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,03 %, geht es heute bei der enCore Energy Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

enCore Energy fokussiert sich auf Uranproduktion für Kernenergie, positioniert sich als wachsender Marktteilnehmer und konkurriert mit Cameco und Uranium Energy. Es punktet mit innovativen und nachhaltigen Methoden.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die enCore Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,33 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die enCore Energy Aktie damit um +12,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von enCore Energy -50,51 % verloren.

enCore Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,51 % 1 Monat -9,24 % 3 Monate -25,33 % 1 Jahr -54,35 %

Informationen zur enCore Energy Aktie

Stand: 10.08.2026, 10:18 Uhr

Es gibt 194 Mio. enCore Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,06 Mio. € wert.

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Ob die enCore Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur enCore Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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