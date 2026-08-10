Leichte Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 125,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,13 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die Ölpreise bewegten sich zunächst kaum. Der Iran hat am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Meerenge für Transporte von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf.