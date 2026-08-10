Novo bringt Wegovy als Pille nach Deutschland – noch vor Rivale Eli Lilly

Für Novo steht mehr auf dem Spiel als nur ein weiterer Produktstart. Der Konzern hat im Geschäft mit Abnehmmedikamenten deutlich Marktanteile an Eli Lilly verloren. Die Wegovy-Pille soll helfen, diesen Rückstand aufzuholen. In anderen Märkten ist sie stark gestartet: Mehr als fünf Millionen Verschreibungen wurden bereits ausgestellt. In Großbritannien nahmen laut Novo innerhalb von drei Wochen rund 300.000 Menschen das Mittel, in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichte die Pille nach Unternehmensangaben innerhalb kurzer Zeit mehr als 50 Prozent Marktanteil.

Novo Nordisk bringt seine Wegovy-Abnehmpille am 1. September nach Deutschland – und setzt damit im Milliardenkampf gegen Eli Lilly auf einen der wichtigsten europäischen Märkte. Deutschland ist das erste EU-Land für den Start. Die Nachfrage ist bereits vor dem Verkaufsbeginn hoch: Beim Berliner Gesundheitsanbieter Voy haben sich nach Unternehmensangaben rund 15.000 Menschen registriert. "Es gibt bereits Wartelisten, unsere Lastwagen stehen bereit", sagte Novo-Manager Emil Larsen dem Handelsblatt.

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Deutschland bietet großes Potenzial. Rund 17 Millionen Menschen leben hier mit Adipositas, etwa ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung. Gleichzeitig nutzen bislang nur rund zwei Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter Abnehmmedikamente. Die täglich einzunehmende Wegovy-Pille enthält Semaglutid und soll einen Gewichtsverlust von rund 17 Prozent ermöglichen. Preislich dürfte sie ähnlich wie die Spritze liegen, die je nach Dosierung 173 bis 278 Euro pro Monat kostet.

Der Wettbewerb bleibt hart. Analysten rechnen langfristig mit deutlichen Marktanteilsverlusten an Eli Lilly. Bernstein erwartet, dass Novo in den USA sowohl bei injizierbaren als auch bei oralen GLP-1-Medikamenten weiter Boden verliert. Die Analysten sehen ihre Gewinnschätzungen bis 2031 deshalb bis zu 15 Prozent unter dem Konsens und stufen die Aktie weiter mit "Underperform" ein. Das Kursziel wurde lediglich von 200 auf 203 dänische Kronen angehoben.

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Auch an der Börse muss Novo Vertrauen zurückgewinnen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 7 Prozent verloren, während Eli Lilly etwa zehn Prozent zugelegt hat. Zwar hob Novo Anfang August seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 an, doch Investoren zweifeln weiter daran, ob die Pille den Marktanteilsverlust stoppen kann.

Der Start am 1. September wird damit zum wichtigen Test. Novo kommt in Deutschland vor Eli Lilly auf den Markt und trifft auf eine bereits sichtbare Nachfrage. Gleichzeitig entscheidet sich nun, ob der frühe Vorsprung reicht, um im 200-Milliarden-Dollar-Markt für Abnehmmedikamente wieder Boden gutzumachen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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