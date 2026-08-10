🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    15.000 warten schon

    1701 Aufrufe 1701 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo bringt Wegovy als Pille nach Deutschland – noch vor Rivale Eli Lilly

    Die Nachfrage ist schon vor dem Start hoch. Analysten glauben jedoch, dass Eli Lilly Novo langfristig einen Großteil des Marktes abnehmen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wegovy-Pille startet am 1. September in Deutschland
    • Rund 15.000 Registrierungen zeigen hohe Nachfrage
    • Eli Lilly dürfte Novo langfristig Marktanteile nehmen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    15.000 warten schon - Novo bringt Wegovy als Pille nach Deutschland – noch vor Rivale Eli Lilly
    Foto: Steffen Trumpf - dpa

    Novo Nordisk bringt seine Wegovy-Abnehmpille am 1. September nach Deutschland – und setzt damit im Milliardenkampf gegen Eli Lilly auf einen der wichtigsten europäischen Märkte. Deutschland ist das erste EU-Land für den Start. Die Nachfrage ist bereits vor dem Verkaufsbeginn hoch: Beim Berliner Gesundheitsanbieter Voy haben sich nach Unternehmensangaben rund 15.000 Menschen registriert. "Es gibt bereits Wartelisten, unsere Lastwagen stehen bereit", sagte Novo-Manager Emil Larsen dem Handelsblatt.

    Für Novo steht mehr auf dem Spiel als nur ein weiterer Produktstart. Der Konzern hat im Geschäft mit Abnehmmedikamenten deutlich Marktanteile an Eli Lilly verloren. Die Wegovy-Pille soll helfen, diesen Rückstand aufzuholen. In anderen Märkten ist sie stark gestartet: Mehr als fünf Millionen Verschreibungen wurden bereits ausgestellt. In Großbritannien nahmen laut Novo innerhalb von drei Wochen rund 300.000 Menschen das Mittel, in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichte die Pille nach Unternehmensangaben innerhalb kurzer Zeit mehr als 50 Prozent Marktanteil.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    1.105,83€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.266,77€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutschland bietet großes Potenzial. Rund 17 Millionen Menschen leben hier mit Adipositas, etwa ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung. Gleichzeitig nutzen bislang nur rund zwei Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter Abnehmmedikamente. Die täglich einzunehmende Wegovy-Pille enthält Semaglutid und soll einen Gewichtsverlust von rund 17 Prozent ermöglichen. Preislich dürfte sie ähnlich wie die Spritze liegen, die je nach Dosierung 173 bis 278 Euro pro Monat kostet.

    Der Wettbewerb bleibt hart. Analysten rechnen langfristig mit deutlichen Marktanteilsverlusten an Eli Lilly. Bernstein erwartet, dass Novo in den USA sowohl bei injizierbaren als auch bei oralen GLP-1-Medikamenten weiter Boden verliert. Die Analysten sehen ihre Gewinnschätzungen bis 2031 deshalb bis zu 15 Prozent unter dem Konsens und stufen die Aktie weiter mit "Underperform" ein. Das Kursziel wurde lediglich von 200 auf 203 dänische Kronen angehoben.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Auch an der Börse muss Novo Vertrauen zurückgewinnen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 7 Prozent verloren, während Eli Lilly etwa zehn Prozent zugelegt hat. Zwar hob Novo Anfang August seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 an, doch Investoren zweifeln weiter daran, ob die Pille den Marktanteilsverlust stoppen kann.

    Der Start am 1. September wird damit zum wichtigen Test. Novo kommt in Deutschland vor Eli Lilly auf den Markt und trifft auf eine bereits sichtbare Nachfrage. Gleichzeitig entscheidet sich nun, ob der frühe Vorsprung reicht, um im 200-Milliarden-Dollar-Markt für Abnehmmedikamente wieder Boden gutzumachen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    15.000 warten schon Novo bringt Wegovy als Pille nach Deutschland – noch vor Rivale Eli Lilly Die Nachfrage ist schon vor dem Start hoch. Analysten glauben jedoch, dass Eli Lilly Novo langfristig einen Großteil des Marktes abnehmen könnte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     