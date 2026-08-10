PVA TePla Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 10.08.2026

Die PVA TePla Aktie konnte bisher um +4,25 % auf 31,42€ zulegen. Das sind +1,28 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Der heutige Anstieg bei PVA TePla konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -30,13 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -8,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,59 %. Im Jahr 2026 gab es für PVA TePla bisher ein Plus von +31,90 %.

Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,97 % 1 Monat -21,59 % 3 Monate -30,13 % 1 Jahr +43,73 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 10.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 680,77 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die PVA TePla AG hat auch im zweiten Quartal einen hohen Auftragseingang erzielt und damit die Basis für eine deutliche Beschleunigung des Wachstums in den kommenden Quartalen gelegt. Laut SMC-Research fielen die Ergebniszahlen zwar etwas schwächer …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +2,02 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.