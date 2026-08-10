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    Chartanalyse

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    Oracle-Aktie nach Rally und Absturz: Zwischen Bodenbildung und Bärenmarkt

    Nach einer spektakulären Rally bis auf fast 281 Dollar ist die Oracle-Aktie hart auf dem Boden der Realität gelandet. Der Kurs pendelt nun deutlich unter dem Hoch, aber klar über dem Tief – und ringt in einer breiten Spanne um eine tragfähige Bodenbildung.

    Chartanalyse - Oracle-Aktie nach Rally und Absturz: Zwischen Bodenbildung und Bärenmarkt
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Drei Jahre Oracle-Aktie: Vom Aufwärtsschub zur scharfen Korrektur

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Oracle-Aktie einen ausgeprägten Aufwärtstrend mit mehreren dynamischen Rallyphasen, gefolgt von einer heftigen Korrektur. Ausgehend von Kursen knapp über 100 US-Dollar im Sommer 2023 arbeitete sich die Aktie zunächst in Etappen nach oben, erreichte im Herbst 2024 bereits Niveaus um 180 US-Dollar und setzte den Anstieg 2025 mit einer steilen Beschleunigung fort. Das 3-Jahres-Hoch markierte der Titel am 10.09.2025 bei 280,70 US-Dollar. Anschließend folgte eine mehrmonatige Abwärtsbewegung mit deutlichen Rücksetzern. Das markante 3-Jahres-Tief liegt bei 91,28 US-Dollar vom 14.12.2023 und dient seither als langfristige Untergrenze im Chartbild.

    Aktuelle Lage: Deutlich unter dem Hoch, klar über dem Tief

    Der jüngste Schlusskurs vom 07.08.2026 liegt bei 127,10 US-Dollar. Damit notiert die Oracle-Aktie klar über dem 3-Jahres-Tief von 91,28 US-Dollar, aber weit entfernt vom Rekordhoch bei 280,70 US-Dollar. Rechnerisch bewegt sich der Kurs nur rund 19 Prozent über dem Tiefpunkt der letzten drei Jahre, während der Abstand zum Hoch bei deutlich über 50 Prozent liegt. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit im unteren Drittel ihrer 3-Jahres-Handelsspanne – ein Hinweis auf eine laufende oder noch nicht abgeschlossene Bodenbildungsphase nach der starken Korrektur seit Herbst 2025.

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    200-Tage-Linie: Abwärtstrend dominiert das Bild

    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der massiven Rally bis September 2025 und der anschließenden Korrektur aktuell deutlich oberhalb des jüngsten Kurses. Aus den Kursen der letzten Monate ergibt sich eine langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um 160 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 127,10 US-Dollar handelt die Aktie damit in einer Größenordnung von gut 20 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieses klare Unterschreiten signalisiert aus technischer Sicht einen intakten übergeordneten Abwärtstrend. Solange der Kurs nicht nachhaltig über die 200-Tage-Linie zurückkehrt, überwiegt der Druck der Verkäufer, und Erholungen sind zunächst als Gegenbewegungen innerhalb eines Bärenmarktes zu werten.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich 105 bis 112 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die im Juli 2026 mehrfach erfolgreich getestet wurde. Darüber lässt sich im Band zwischen 120 und 125 US-Dollar eine kurzfristige Unterstützung erkennen, in der die Aktie zuletzt mehrfach nach unten abgefedert wurde. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Bereich 135 bis 140 US-Dollar auf einen ersten Widerstand, abgeleitet aus den Zwischenhochs im März und April 2026. Darüber wartet im Band 150 bis 160 US-Dollar eine markante Hürde, an der die Aktie im Frühjahr 2026 wiederholt gescheitert ist. Erst ein Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung der nächsten Widerstandsregion um 175 bis 185 US-Dollar öffnen, wo im ersten Halbjahr 2026 mehrere Hochpunkte markiert wurden. Bis dahin bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis stark von der Stabilität der Unterstützungen im Bereich um 110 und 120 US-Dollar abhängig.

    Oracle

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    ISIN:US68389X1054WKN:871460Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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