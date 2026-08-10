Deutsche Börse-News
DAX-Rekorde ohne Sektlaune
- DAX bleibt dank Quartalszahlen auf Rekordkurs
- Hoffnung auf Hormus-Öffnung stützt die Börsen
- US-Daten und Zinshoffnungen treiben Aktien weiter
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach dem neuen Höchststand am Freitag sieht es für den DAX weiter gut aus. Überzeugende Quartalszahlen und die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus stützen die Kurse.
10. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Stimmung in Deutschland ist schlecht wie selten, doch an den Börsen geht es auch hierzulande immer weiter nach oben. Zuletzt stützte der US-Arbeitsmarktbericht. "Schwacher US-Arbeitsmarkt, starke Börse", fasst es LBBW-Analyst Frank Klumpp zusammen. Der am Freitagnachmittag veröffentlichte Bericht für Juli sei in nahezu allen Belangen enttäuschend ausgefallen. "An den Finanzmärkten wurden die Zinserwartungen entsprechend angepasst - und Befürchtungen über steigende Leitzinsen durch die US-Notenbank zerstreut."
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Der DAX (DE0008469008) steht am Montagmorgen bei 26.337 Punkten nach 26.356 am Freitag zu Handelsschluss und 26.447 im jüngsten Allzeithoch. Auch der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) liegt auf Rekordniveau. In den USA hat der S&P 500 (US78378X1072) am Freitag ebenfalls ein neues Allzeithoch markiert. Der Tech-Index Nasdaq 100 ist nach deutlichen Rückgängen zuletzt wieder gestiegen. Auffällig ist aktuell die Goldpreisentwicklung: Der Preis für eine Feinunze ist im August wieder stark gestiegen und liegt am Montagmorgen bei 4.355 US-Dollar.
Hin und her wegen Iran-Krieg
Claudia Windt von der Helaba blickt auf den Iran-Krieg. "Seit Ende Februar dauert der Konflikt an, und das Erstaunliche ist, mit welchem Gleichmut die Anleger beinahe im Wochentakt zwischen Krieg und Friedenshoffnungen hin- und herspringen", kommentiert sie. Exemplarisch dafür stehe die zurückliegende Handelswoche: "Ein kräftiger Ölpreisrückgang, verbunden mit der Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, beflügelte Aktien."
"Unterstützung durch Quartalszahlen und Geldpolitik"
"Der wesentliche Impuls für die jüngste Erholung ging von einer vorübergehenden Entspannung im Nahen Osten aus", erklärt auch Birgit Henseler von der DZ Bank. Die Entscheidung der USA, einen angekündigten Militärschlag gegen den Iran auszusetzen und diplomatische Gespräche aufzunehmen, habe zu einem spürbaren Rückgang der Energiepreise geführt. Unterstützt werde die positive Entwicklung von einer robusten Quartalsberichtssaison. In den USA und Europa seien die Ergebnisse und Ausblicke der Unternehmen überwiegend besser ausgefallen als im Frühjahr prognostiziert.
Außerdem bleibe die Geldpolitik wesentlicher Unterstützungsfaktor, da keine weiteren massiven Leitzinserhöhungen zu erwarten seien. Der DAX mit seinen Schwerpunktbranchen Industrie, Finanzen und zyklischer Konsum profitiere zudem davon, dass die Bewertungen im globalen Halbleitersektor hinterfragt würden. "Sofern eine erneute geopolitische Eskalation ausbleibt und sich die Gewinnerwartungen bestätigen, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt."
"DAX-Rekord auch fundamental gut untermauert"
Die neue Woche ist eher datenarm. "Taktgeber der Woche sind die US-Verbraucherpreise am Mittwoch", stellt Christian Henke von IG fest. Dazu kommen noch einige Unternehmenszahlen, hierzulande etwa von Eon, Hannover Rück und RWE. Die US-Gewinnsaison für das zweite Quartal neigt sich mit "sehr beeindruckenden Zahlen" dem Ende zu, wie Andreas Hürkamp von der Commerzbank feststellt. So seien die Unternehmensgewinne laut Bloomberg-Zahlen um 29 Prozent gestiegen, nach erwarteten 23 Prozent. "Die Umsätze lagen 14,1 Prozent über Vorjahr - prognostiziert wurden 12,1 Prozent." Die Unternehmensgewinne der DAX-Unternehmen entwickelten sich zwar bei weitem nicht so dynamisch. Gerechnet werde mit einem Plus von 7 Prozent für das Gesamtjahr 2026. "Aber auch für den DAX geht der Trend der Gewinnerwartungen stetig nach oben, so dass das neue Rekordhoch von über 26.000 Punkten für den DAX auch fundamental gut untermauert ist."
Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten
Mittwoch, 12. August
14.30 Uhr. USA: Verbraucherpreise Juli. Nach dem Preisrückgang im Juni wird mit einem leichten Anstieg um 0,1 Prozent zum Vormonat gerechnet, erklärt Metzler.
Donnerstag, 13. August
11.00 Uhr. Eurozone: Industrieproduktion Juni. Erwartet wird ein kleines Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Mai.
Freitag, 14. August
11.00 Uhr. Eurozone: BIP zweites Quartal, zweite Schätzung. Laut Metzler wird es spannend zu sehen, ob die positive Überraschung der ersten Schätzung von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal bestätigt wird.
14.30 Uhr. USA: Einzelhandelsumsätze Juli. Für die US-Einzelhandelsumsätze erwartet die Commerzbank nach den starken Vormonaten ein weiteres Wachstum von 0,1 Prozent zum Vormonat.
Von Anna-Maria Borse, 10. August 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)