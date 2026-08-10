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    Eurozone

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    Sentix-Konjunkturindex erholt sich vierten Monat in Folge

    Für Sie zusammengefasst
    • Euroraum-Konjunktur laut Sentix deutlich erholt
    • Sentix-Indikator steigt auf plus 0,9 Punkte
    • Deutschland erreicht dritten Anstieg in Folge
    Eurozone - Sentix-Konjunkturindex erholt sich vierten Monat in Folge
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten haben die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver eingeschätzt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im August um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Punkte zu, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet.

    Insbesondere die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich deutlich verbessert, heißt es in der Mitteilung. Die Konjunkturerwartungen sind hingegen nur leicht gestiegen. Seit April geht es mit dem Indikator aufwärts, was auf eine Erholung der Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum hindeutet. Im März und April hatten die Auswirkungen des Iran-Kriegs und der sprunghafte Anstieg von Energiepreisen den Indikator noch stark unter Druck gesetzt.

    "Das Wachstum im zweiten Quartal fiel stärker als erwartet aus, gleichzeitig zeigen Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen Erholungstendenzen", schreiben die Sentix-Experten. Steigende Investitionen, staatliche Ausgaben und eine zunehmende wirtschaftspolitische Stimulierung hätten sich stabilisierend ausgewirkt. Der Vertrauensschock infolge des Iran-Krieges scheint demnach "zumindest teilweise verarbeitet", auch wenn hohe Energiekosten weiter belasten.

    In Deutschland verbesserte sich der Indikator ebenfalls, auf minus 11,9 Punkte von zuvor minus 19,4 Punkten. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und deute ebenfalls auf eine weitere konjunkturelle Stabilisierung hin.

    An der Sentix-Umfrage haben vom 6. bis 8. August 1.097 Investoren teilgenommen, darunter 213 institutionelle Anleger./jkr/jsl/stk







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