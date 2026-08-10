Sentix-Konjunkturindex erholt sich vierten Monat in Folge

LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten haben die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver eingeschätzt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im August um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Punkte zu, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet.

Insbesondere die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich deutlich verbessert, heißt es in der Mitteilung. Die Konjunkturerwartungen sind hingegen nur leicht gestiegen. Seit April geht es mit dem Indikator aufwärts, was auf eine Erholung der Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum hindeutet. Im März und April hatten die Auswirkungen des Iran-Kriegs und der sprunghafte Anstieg von Energiepreisen den Indikator noch stark unter Druck gesetzt.