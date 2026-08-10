WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsuartal von 212 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger Kupferschmelze habe mit dem Gewinn vor Steuern die Konsensschätzung um knapp neun Prozent übertroffen, schrieb Stefan Augustin am Montag in seinem Resümee. Die Verzögerung der Inbetriebnahme eines Werks in den USA habe jedoch am Markt für Enttäuschung gesorgt, das sei nun aber eingepreist./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 174EUR auf Tradegate (10. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 211
Kursziel alt: 212
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
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