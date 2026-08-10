Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 10.08.2026

Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 39 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 33“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristige DAX-Richtung in einer engen Zone um 26.330–26.400 Punkte. Oberhalb von 26.380/26.400 gelten 26.410 und das Rekordhoch bei 26.444 als Ziele, darunter werden 26.315, 26.300 und tiefere Marken erwartet. Technisch wird ein mögliches Doppeltop, ein kleines MACD-Verkaufssignal bei neutralem RSI sowie ein Ausbruch über oder unter das Cluster diskutiert. Long- und Short-Setups werden entsprechend geplant.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.