Fear & Greed
Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 10.08.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 39 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.
Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 33“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristige DAX-Richtung in einer engen Zone um 26.330–26.400 Punkte. Oberhalb von 26.380/26.400 gelten 26.410 und das Rekordhoch bei 26.444 als Ziele, darunter werden 26.315, 26.300 und tiefere Marken erwartet. Technisch wird ein mögliches Doppeltop, ein kleines MACD-Verkaufssignal bei neutralem RSI sowie ein Ausbruch über oder unter das Cluster diskutiert. Long- und Short-Setups werden entsprechend geplant.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.
Zur Tages-Trading Diskussion