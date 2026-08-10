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    AKTIE IM FOKUS

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    Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea-Aktien legen nach Quartalszahlen leicht zu
    • Analysten sehen solide Zahlen, teils durchwachsen
    • Seit Jahresbeginn gewinnen die Papiere elf Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gea haben am Montag nach endgültigen Quartalszahlen im stabilen Umfeld zugelegt. Anfangs deutliche Gewinne schmolzen etwas ab, es blieb zuletzt ein Plus von 0,6 Prozent auf 64,20 Euro.

    Analyst Akash Gupta von JPMorgan sah den Bericht im Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten, mit denen der Anlagenbauer auch die Jahresziele nach oben geschraubt hatte. Die Resultate der einzelnen Bereiche seien eher durchwachsen, so Gupta nach Auswertung der neuen Erkenntnisse. Adrian Pehl von Oddo BHF hielt die finalen Zahlen für solide. Den zuvor erhöhten Ausblick habe Gea wie erwartet bekräftigt.

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    Ihr Rekordhoch von 66,80 Euro hatten die Gea-Aktien vor einem Jahr erreicht. An dieses waren sie in diesem Jahr bereits zweimal herangelaufen, im Februar und in der vergangenen Woche - ohne es jedoch zu überbieten. Seit Jahresanfang haben die Papiere 11 Prozent gewonnen und schneiden damit etwas besser ab als der Leitindex Dax ./ajx/ag/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 64,15 auf Tradegate (10. August 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,47 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -0,47 %/+15,09 % bedeutet.





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