WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 34,40 auf 29,30 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die Senkung der Zielspanne für das Nettoanlagevermögen je Aktie Mitte Juli, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 21,30EUR auf Tradegate (10. August 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29,30

Kursziel alt: 34,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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