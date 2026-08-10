WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 34,40 auf 29,30 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die Senkung der Zielspanne für das Nettoanlagevermögen je Aktie Mitte Juli, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 21,30EUR auf Tradegate (10. August 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,30
Kursziel alt: 34,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 34,40
Währung: EUR
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