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    Baden-Württemberg will Lkw-Sonntagsfahrverbot aussetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Baden-Württemberg setzt Lkw-Fahrverbot aus
    • Niedrigwasser belastet wichtige Lieferketten
    • Mehrere Länder lockern das Sonntagsfahrverbot
    Baden-Württemberg will Lkw-Sonntagsfahrverbot aussetzen
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf den Wasserstraßen will Baden-Württemberg das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw aussetzen. Geplant sei dies ab dem kommenden Wochenende und bis Ende September, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums auf Anfrage. Die genauen Regelungen würden noch erstellt.

    "Wir müssen in dieser schwierigen Situation jede Maßnahme ergreifen, die Lieferengpässe reduziert oder vermeidet", teilte die Verkehrsministerin des Landes, Nicole Razavi (CDU), mit. "Zwar werden wir allein dadurch das Problem nicht lösen, aber wenn wir es dadurch verkleinern und den Lkw-Verkehr entzerren und flexibler gestalten können, ist schon einiges gewonnen", so Razavi.

    Nicht das erste Bundesland

    Mehrere Bundesländer hatten das Fahrverbot bereits vorübergehend aufgehoben. Dazu zählen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie das Saarland.

    Bei einem Spitzentreffen mit Wirtschaftsverbänden und Unternehmen hatte der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) am Donnerstag in Bonn mehrere Sofortmaßnahmen angekündigt, um Lieferketten auf wichtigen Wasserstraßen wie Rhein, Donau und Elbe aufrechtzuerhalten. So wollte er etwa mit den Ländern über Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw für besonders betroffene Güter sprechen./rwi/DP/men







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