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    Ernteausfälle in Österreich

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    eine Milliarde Euro Schaden

    Für Sie zusammengefasst
    • Dürre und Rekordhitze verursachen Milliardenschäden
    • Ernteausfälle von rund 30 Prozent bedrohen die Landwirtschaft
    • Österreich muss künftig mehr Agrarprodukte importieren
    Ernteausfälle in Österreich - eine Milliarde Euro Schaden
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIEN (dpa-AFX) - Die wochenlange Dürre mit Rekordhitze hat in Österreich in der Landwirtschaft zu einem Gesamtschaden von rund einer Milliarde Euro geführt. Das teilte die Österreichische Hagelversicherung als Agrar-Spezialversicherer mit. Der Betrag könnte noch steigen, wenn die Dürre über die Monatsmitte hinaus anhalte, hieß es. Die jetzige Situation sei einmalig, sagte der Chef der Versicherung, Kurt Weinberger. "Wir haben ein Niederschlagsdefizit wie noch nie, wir haben Hitzetage wie noch nie, und wir haben Rekordtemperaturen wie noch nie."

    Es sei mit Ernteausfällen von durchschnittlich rund 30 Prozent zu rechnen. Besonders betroffen sei das Grünland. Bauern mussten aus Futtermangel ihre Rinder zur Notschlachtung bringen, sagte Weinberger. Aber auch bei Mais, Soja und Getreide sei mit erheblichen Ernteausfällen zu rechnen. Immerhin seien im Durchschnitt 60 Prozent der Flächen gegen solche Schäden versichert.

    Trend: Mehr Importe müssen Bedarf decken

    Die Entwicklung sei ein bedrohliches Zeichen für die heimische Lebensmittelversorgung. Schon jetzt müsse Österreich unter anderem bei Getreide, Kartoffeln und bei pflanzlichen Ölen einen Teil des Bedarfs durch Importe decken. Für das Jahrzehnt von 2050 bis 2060 gingen Prognosen davon aus, dass rund die Hälfte des Getreides, 70 Prozent der Kartoffeln und 80 Prozent der pflanzlichen Öle importiert werden müssten, hieß es.

    Weinberger kritisierte erneut das Ausmaß der Bodenversiegelung vor allem durch Industrie und Handel. Österreich werde "grob fahrlässig" durch Verbauung zerstört. "Wir sind Europameister in dieser Disziplin und sägen auf dem Ast, auf dem wir sitzen", sagte er. Die Österreichische Hagelversicherung bietet Landwirten Versicherungsschutz gegen Wetterrisiken wie Hagel, Frost und Dürre an./mrd/DP/men







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