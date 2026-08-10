WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Volumen des Neugeschäfts des Immobilienfinanzierers dürfte auf rund drei Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er nannte das entsprechende Ziel der Bank für das gesamte Geschäftsjahr ambitioniert. Er verwies auf eine fortgesetzte konjunkturelle Schwäche in Europa und höhere Zinsen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 3,534EUR auf Tradegate (10. August 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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