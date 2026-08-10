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    BVB bei El Mala zurückhaltend - 'Um jeden Euro kämpfen'

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB hält sich bei El-Mala-Gerüchten weiter zurück
    • Köln erwartet den Verbleib von Said El Mala
    • BVB will auf dem Transfermarkt keine Eile zeigen
    BVB bei El Mala zurückhaltend - 'Um jeden Euro kämpfen'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    KÖLN/DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will Gerüchte um eine Verpflichtung von Said El Mala nicht weiter anheizen. "Es hat sich immer noch nichts daran geändert, dass Said ein Spieler des 1. FC Köln ist", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken am Rande des Testspiels gegen den FC Arsenal (3:2) beim Sender Sky. Medienberichten zufolge verhandeln die beiden Vereine der Fußball-Bundesliga weiter um den Angreifer.

    "Es gebietet einfach der Respekt, dass wir von Borussia Dortmund nicht über andere Spieler reden", erklärte Ricken weiter. Doch das habe "leider ab und an zur Folge, dass es angebliche Neuigkeiten gibt und dass wir dann vorgestern im Büro saßen und gedacht haben: "Guck mal, was wir angeblich wieder gemacht haben." Das müssen wir jetzt ein bisschen aushalten", sagte Ricken.

    Köln bleibt gelassen

    Die Kölner hatten am Samstag auf die Spekulationen reagiert und Gelassenheit demonstriert. Sportchef Thomas Kessler betonte, dass er derzeit fest von einem Verbleib El Malas ausgehe. Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über potenzielle Angebote gegeben. Köln soll im Poker um den bis 2030 gebundenen Offensivspieler hartnäckig 50 Millionen Euro fordern. Angeblich könnte der BVB inzwischen bereit sein, diesen Betrag zu investieren.

    Grundsätzlich sagte Ricken zum finanziellen Plan des BVB: "Ich glaube, dass wir wirklich um jeden Euro kämpfen. Das hat das Beispiel Karetsas ja auch gezeigt. Das erste Mal hatten wir uns im April getroffen und wir haben erst jetzt vor Kurzem den Deal abgeschlossen, weil es uns wichtig ist, auch wirtschaftlich vernünftig zu arbeiten." Für den rund 30 Millionen Euro teuren Neuzugang Konstantinos Karetsas soll Genk bis zu 40 Millionen gefordert haben.

    Kovac: BVB will nichts überstürzen

    Trainer Niko Kovac sagte mit Blick auf die noch bis Ende August laufende Transferperiode: "Wir werden keine übereiligen Schlüsse ziehen. Wir werden noch gucken und haben ein paar gute Ideen." Es sei allerdings auch für große Clubs schwierig, auf dem Transfermarkt Spieler für "ordentliches Geld, aber nicht zu viel Geld" zu finden. "Von daher müssen wir als BVB da auch ein bisschen aufpassen", erklärte der Coach./jgl/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 3,105 auf Tradegate (10. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 342,78 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,03 %/+61,03 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bislang kaum reagierende BVB-Aktie trotz sportlicher Fortschritte und verbesserter Aussichten. Diskutiert werden Kurs- und Bewertungspotenzial durch einen starken Saisonstart, mögliche Erfolge in Bundesliga, Champions League und Pokal sowie eine erwartete Dividende von 3 Cent für 2026. Fundamental steht die vorsichtige Transferpolitik im Fokus: Ein teurer El-Mala-Transfer könnte das Budget belasten, während eine Leihe oder der bestehende Kader als finanzielle Alternative gilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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