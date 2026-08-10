WARBURG RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am größten gewesen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 1.139EUR auf Tradegate (10. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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